2019-09-12T09:46:48+03:00
Происшествия

В Брянске разбойник в новогоднем колпаке напал на кассира пивного магазина

После этого злоумышленник порезал лицо таксисту у кафе в Добруни
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Преступления совершили в январе.Преступления совершили в январе.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

30-летнего гражданина Украины будут судить за разбойное нападение на магазин в Брянске и причинение тяжкого вреда здоровью таксисту. Уголовное дело в ближайшее время будет рассматривать Бежицкий районный суд.

По версии следствия, 9 января мужчина закрыл лицо шарфом, чтобы не быть узнанным. На голову он надел новогодний колпак и зашел в пивной магазин в Бежицком районе. Угрожая кассиру ножом, он потребовал передать ему выручку. Добычей злоумышленника стали 2 тысячи 279 рублей.

В тот же день он напал на таксиста. Машина остановилась у кафе «Привал» в деревне Добрунь под Брянском. Украинец, который находился в автомобиле, достал нож. И ударил таксиста. Пострадавший мужчина получил повреждения лица, которые исправить уже нельзя.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске таксист врезался в легковушку и забор
Дорогу на улице Романа Брянского не могли достроить из-за недобросовестных подрядчиков
В Брянске ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе
Брянский бизнесмен пожаловался на излишние проверки при строительстве в историческом центре
В Брянске вручили 150 именных стипендий одаренным детям и их педагогам
Брянцы занялись изучением истории городских автобусов
В Бежице построят бассейн с 50-метровыми дорожками
В Брянске территории для благоустройства на следующий год назовут 12 сентября
Две улицы Новозыбкова на день останутся без света
По факту смерти двух мужчин на улице 2-я Аллея в Брянске завели уголовное дело
В Стародубском районе пройдут воинские колонны
В Брянской области ввели особый противопожарный режим в лесах
Родителей школьников в Почепском районе заставляли приносить овощи
В брянской библиотеке нашли редкие книги царской семьи
Прославившаяся голым протестом против полигона ТБО актриса прошла в Карачевский райсовет
Состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению VIII Славянского Международного экономического форума.
В Брянске двух мужчин насмерть придавило бетонной плитой
Жителей Брянска шокировали грязные фонтаны на площади Партизан