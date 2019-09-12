В Брянске разбойник в новогоднем колпаке напал на кассира пивного магазина

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-12T09:46:48+03:00

После этого злоумышленник порезал лицо таксисту у кафе в Добруни

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30-летнего гражданина Украины будут судить за разбойное нападение на магазин в Брянске и причинение тяжкого вреда здоровью таксисту. Уголовное дело в ближайшее время будет рассматривать Бежицкий районный суд.

По версии следствия, 9 января мужчина закрыл лицо шарфом, чтобы не быть узнанным. На голову он надел новогодний колпак и зашел в пивной магазин в Бежицком районе. Угрожая кассиру ножом, он потребовал передать ему выручку. Добычей злоумышленника стали 2 тысячи 279 рублей.

В тот же день он напал на таксиста. Машина остановилась у кафе «Привал» в деревне Добрунь под Брянском. Украинец, который находился в автомобиле, достал нож. И ударил таксиста. Пострадавший мужчина получил повреждения лица, которые исправить уже нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU