Брянский бизнесмен пожаловался на излишние проверки при строительстве в историческом центре

СЕГОДНЯ 09:25 2019-09-12T09:25:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Брянский застройщик и один из самых богатых депутатов облдумы шестого созыва Алексей Кубарев пожаловался на излишние проверки при строительстве рядом с объектами культурного наследия. Он сказал об этом на заседании координационного совета по совершенствованию надзорной деятельности в областном правительстве.

Бизнесмен посетовал на неправомерные жалобы, которые инициируют проверки. Нарушения не находят, но люди продолжают жаловаться. А проверки мешают бизнесу работать.

Напомним, Алексей Кубарев на свои деньги отремонтировал Славянскую площадь. Меценатство оказалось полезным. Земельный участок, примыкающий к площади, принадлежит супруге бизнесмена. На нем возводят гостиницу, которая не должна доминировать в исторической застройке. Сначала сообщали, что новое здание будет в два этажа. Но гостиница оказалась в два раза выше.

Губернатор отметил, что соблюдать законы по охране культурного наследия должна и власть. Именно поэтому при реконструкции лестницы на бульваре Гагарина на ней не мог появиться пандус для инвалидов. Это нарушило бы исторический облик.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU