2019-09-12T09:25:40+03:00
Общество

Брянский бизнесмен пожаловался на излишние проверки при строительстве в историческом центре

Алексей Кубарев возводит гостиницу на Набережной
Марина АНТОНОВА
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Алексей Кубарев (справа).Алексей Кубарев (справа).Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянский застройщик и один из самых богатых депутатов облдумы шестого созыва Алексей Кубарев пожаловался на излишние проверки при строительстве рядом с объектами культурного наследия. Он сказал об этом на заседании координационного совета по совершенствованию надзорной деятельности в областном правительстве.

Бизнесмен посетовал на неправомерные жалобы, которые инициируют проверки. Нарушения не находят, но люди продолжают жаловаться. А проверки мешают бизнесу работать.

Напомним, Алексей Кубарев на свои деньги отремонтировал Славянскую площадь. Меценатство оказалось полезным. Земельный участок, примыкающий к площади, принадлежит супруге бизнесмена. На нем возводят гостиницу, которая не должна доминировать в исторической застройке. Сначала сообщали, что новое здание будет в два этажа. Но гостиница оказалась в два раза выше.

Губернатор отметил, что соблюдать законы по охране культурного наследия должна и власть. Именно поэтому при реконструкции лестницы на бульваре Гагарина на ней не мог появиться пандус для инвалидов. Это нарушило бы исторический облик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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