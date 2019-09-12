2019-09-12T09:04:17+03:00
Общество

В Брянске вручили 150 именных стипендий одаренным детям и их педагогам

Торжественная церемония прошла во дворце Гагарина
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске вручили 150 свидетельств именных муниципальных стипендий одаренным детям и их педагогам. Торжественная церемония прошла в среду, 11 сентября, во дворце имени Юрия Гагарина.

Стипендии вручали в нескольких номинациях, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. 45 человек наградили в номинации «Культура». Пять человек стали стипендиатами в номинации «Общественные молодежные объединения». Это руководители волонтерских отрядов и студсоветов. 100 человек получили денежную премию в области «Образование». Это победители различных соревнований и олимпиад. Большинство ребят учатся в лицеях и гимназиях.

Для стипендиатов утроили концерт. На нем выступили ансамбль «Вязанка», Полина Тарасова с песней «Россия», ансамбли танца «Аплас» и «Юность», театр моды «Очарование модой» и Евгения Шалаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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