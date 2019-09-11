В Бежице построят бассейн с 50-метровыми дорожками

СЕГОДНЯ 18:44 2019-09-11T18:44:57+03:00

Об этом сказал глава региона Александр Богомаз на встрече с пловцам Ильей Бородиным

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В Бежицком районе Брянска построят бассейн с 50-метровыми дорожками. Распоряжение переработать проект дал глава региона Александр Богомаз на встрече с пловцом Ильей Бородиным и его наставниками.

Кроме того, губернатор пообещал главе федерации плаванья Светлане Новиковой, что городская спортшкола "Дельфин" получит областной статус и дополнительное финансирование.

Таким образом, в спортивной школе плаванию будут учить и ребят из районов.

Также на встрече президент Брянской региональной общественной организации «Федерация плавания Брянской области» Светлана Новикова и первый тренер Ильи Бородина Елена Швидер и сам спортсмен получили благодарности губернатора за большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU