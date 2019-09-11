По факту смерти двух мужчин на улице 2-я Аллея в Брянске завели уголовное дело
Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии
Чп произошло днем в среду, 11 сентября. Фото: vk.com, Владимир Новиков
Изменить размер текста:
Брянские следователи завели уголовное дело по факту гибели двух мужчин на улице 2-я Аллея.
Трагедия произошла днем в среду, 11 сентября. По версии следствия, двое горожан разбирали бесхозный гараж. При срезании металлических балок на них обрушилось бетонное перекрытие. Брянцы погибли.
- Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, сейчас допрашивают свидетелей, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Причины и обстоятельства происшествия выясняют.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU