2019-09-11T17:55:23+03:00
Происшествия

По факту смерти двух мужчин на улице 2-я Аллея в Брянске завели уголовное дело

Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии
Мария Дедкова
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Чп произошло днем в среду, 11 сентября. Фото: vk.com, Владимир НовиковЧп произошло днем в среду, 11 сентября. Фото: vk.com, Владимир Новиков
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Брянские следователи завели уголовное дело по факту гибели двух мужчин на улице 2-я Аллея.

Трагедия произошла днем в среду, 11 сентября. По версии следствия, двое горожан разбирали бесхозный гараж. При срезании металлических балок на них обрушилось бетонное перекрытие. Брянцы погибли.

- Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, сейчас допрашивают свидетелей, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Причины и обстоятельства происшествия выясняют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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