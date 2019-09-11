2019-09-11T17:33:35+03:00
Общество

В Стародубском районе пройдут воинские колонны

Это будут учения ФСБ
Мария Дедкова
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Силовики будут устранять условных террористов.Силовики будут устранять условных террористов.Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянцев предупредили об учениях в Стародубском районе. Их проведут 12 сентября сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики будут устранять условных террористов. Местных жителей предупредили о возможном передвижении воинских колонн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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