В Стародубском районе пройдут воинские колонны
Это будут учения ФСБ
Силовики будут устранять условных террористов.Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянцев предупредили об учениях в Стародубском районе. Их проведут 12 сентября сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Силовики будут устранять условных террористов. Местных жителей предупредили о возможном передвижении воинских колонн.
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ИСТОЧНИК KP.RU