В Стародубском районе пройдут воинские колонны

СЕГОДНЯ 17:33 2019-09-11T17:33:35+03:00

Это будут учения ФСБ

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Брянцев предупредили об учениях в Стародубском районе. Их проведут 12 сентября сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики будут устранять условных террористов. Местных жителей предупредили о возможном передвижении воинских колонн.

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ИСТОЧНИК KP.RU