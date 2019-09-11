Прославившаяся голым протестом против полигона ТБО актриса прошла в Карачевский райсовет

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-11T15:19:04+03:00

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Прославившаяся голым протестом против полигона ТБО актриса Надежда Нечаева прошла в Карачевский районный Совет народных депутатов. Она избиралась по спискам политической партии «Справедливая Россия». Надежда Нечаева готова активно встречаться с избирателями, делать трансляции с заседаний райсовета. Об этом она пишет в соцсетях.

К слову, построенный под Карачевом полигон для отходов так и не открыли.

Надежда Нечаева родом из карачевского села Бережок. Актриса утверждает, что занимается не только скандальными акциями, но и помогает детским домам, больницам и пожилым людям.

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ИСТОЧНИК KP.RU