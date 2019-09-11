Брянские полицейские поймали фальшивомонетчика

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-11T12:22:32+03:00

У молодого человека нашли шесть поддельных купюр по пять тысяч рублей

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Брянские полицейские поймали 24-летнего жителя Новозыбковского района, которого подозревают в сбыте фальшивых денег. В последнее время молодой человек жил в Подмосковье. Там его и задержали. При обыске у парня нашли шесть поддельных купюр по пять тысяч рублей.

По версии следствия, за неделю злоумышленник сбыл пять пятитысячных купюр в Брянской области. По информации полицейских, молодой человек сбывал поддельные деньги в Московской, Воронежской и Ростовской областях, Краснодарском крае и в Крыму.

- Задержанному предъявили обвинение по статье «Сбыт поддельных денег», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – До суда он будет находиться под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU