Брянские полицейские ищут свидетелей ДТП с мопедом в Бежице

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-11T09:55:23+03:00

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В Брянске полицейские ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе. Авария случилась 21 августа около 14.45 у дома №91-а на улице Флотской, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

44-летний водитель мопеда столкнулся с автомобилем «Хонда ЦРВ». Травмы получил мужчина на двухколесном транспорте. Его госпитализировали.

Если вы стали очевидцем автоаварии или что-либо знаете о ней, сообщите в полицию.

Адрес: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 6.

Телефоны: 8(4832)67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.

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ИСТОЧНИК KP.RU