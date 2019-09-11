Брянские полицейские ищут свидетелей ДТП с мопедом в Бежице
Авария случилась 21 августа
Травмы получил 44-летний мужчина.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске полицейские ищут свидетелей ДТП в Бежицком районе. Авария случилась 21 августа около 14.45 у дома №91-а на улице Флотской, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
44-летний водитель мопеда столкнулся с автомобилем «Хонда ЦРВ». Травмы получил мужчина на двухколесном транспорте. Его госпитализировали.
Если вы стали очевидцем автоаварии или что-либо знаете о ней, сообщите в полицию.
Адрес: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 6.
Телефоны: 8(4832)67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.
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ИСТОЧНИК KP.RU