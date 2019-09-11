Новым представителем от Брянской области в Совете Федерации может стать Галина Солодун
Новым представителем Брянской области в Совете Федерации может стать Галина Солодун. Сейчас она руководит департаментом строительства Брянской области. После выборов в региональные законодательные органы сменятся еще шесть сенаторов из других регионов России, сообщает РБК. Галина Солодун, как и претенденты на пост сенаторов Татарстана, Тувы, Волгоградской области и Севастополя, является членом партии «Единая Россия».
Полномочия Екатерины Лаховой, которая представляет Брянскую область в верхней палате Федерального собрания, заканчиваются в сентябре. Она также является председателем Союза женщин России».
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ИСТОЧНИК KP.RU