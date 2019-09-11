Брянская спортсменка Анастасия Нефедора выиграла чемпионат Белоруссии по конному спорту

СЕГОДНЯ 09:08 2019-09-11T09:08:14+03:00

Девушка выступала на самой длинной дистанции

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Брянская спортсменка Анастасия Нефедова выиграла чемпионат Белоруссии по конному спорту. Девушка выступала на самой длинной дистанции этих соревнований - 120 километров, сообщают в группе конного клуба "Журавка" в соцсетях.

Гонка прошла 8 сентября. Анастасия вместе со своей лошадью Сандрой пришла первой в международном зачете.

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ИСТОЧНИК KP.RU