2019-09-11T09:08:14+03:00
Спорт

Брянская спортсменка Анастасия Нефедора выиграла чемпионат Белоруссии по конному спорту

Девушка выступала на самой длинной дистанции
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Загородный клуб "Журавка".Фото: vk.com, "Загородный клуб "Журавка".
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Брянская спортсменка Анастасия Нефедова выиграла чемпионат Белоруссии по конному спорту. Девушка выступала на самой длинной дистанции этих соревнований - 120 километров, сообщают в группе конного клуба "Журавка" в соцсетях.

Гонка прошла 8 сентября. Анастасия вместе со своей лошадью Сандрой пришла первой в международном зачете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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