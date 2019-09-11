Брянское «Динамо» следующий матч сыграет на выезде

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-11T08:55:22+03:00

Игра с командой «Калуга» пройдет 14 сентября на стадионе «Анненки»

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Брянское «Динамо» в следующем матче на выезде встретится с командой «Калуга». Игра пройдет в субботу, 14 сентября, в 14.00 на стадионе «Анненки», сообщают на официальном сайте брянского футбольного клуба. 14 и 15 сентября команды клубов ПФЛ группы «Центр» сыграют девятый тур Первенства России по футболу.

Напомним,в последнем матче сине-белые на своем поле обыграли липецкий «Металлург». Игра проходила 6 сентября на стадионе «Динамо». И закончилась со счетом 2:0. Брянская команда занимает первую строчку турнирной таблицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU