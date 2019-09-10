2019-09-10T18:22:02+03:00
Общество

Брянцы смогут отслеживать движение маршруток №47 через интернет

Маршрут подключили к системе "Умный транспорт"
Мария Дедкова
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Это уже третий маршрут коммерческих перевозчиков, подключившийся к сервису.Это уже третий маршрут коммерческих перевозчиков, подключившийся к сервису.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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10 сентября в Брянске маршрут №47 присоединился к системе "Умный транспорт". Теперь за движение машин брянцы смогут следить онлайн. Все микроавтобусы оборудовали системами ГЛОНАСС.

- Это уже третий маршрут коммерческих перевозчиков, подключившийся к сервису, - пишут в группе "Брянский автобус". - Раньше к сервису были подключены маршрутные такси № 44 и 35, а также все городские муниципальные автобусные и троллейбусные маршруты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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