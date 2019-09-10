В Брянске создадут аллею Героев в память о подвиге десантников 6-й роты

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-10T18:01:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске создадут аллею Героев, посвященную погибшим десантникам 6-й парашютно-роты. Об этом говорили на встрече губернатора Александра Богомаза с родителями бойцов.

В ночь на 1 марта 2000 года рота приняла бой на высоте 776 в горном районе Чечни. 90 российских десантников встали на пути боевиков. Из 90 военнослужащих погибли 84, включая 13 офицеров. Позднее было установлено, что по своей численности бандиты превосходили наших воинов как минимум в десять раз.

- В том бою Брянщина потеряла пять наших земляков, - рассказывают в пресс-службе правительства Брянской области. - За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, четверо из них были удостоены звания Героя России посмертно. Это Сергей Василев, Олег Ермаков, Александр Гердт и Алексей Рассказа. Орденом Мужества посмертно был награжден Александр Трубенок.

В память о бойцах 6-й роты в Брянске создадут аллею Героев у памятника воинам-интернационалистам. Здесь появятся бюсты брянцев - героев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU