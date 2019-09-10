В Клинцах ремонта забора у школы пришлось добиваться через суд
В горадминистрации не отреагировали на требования прокуратуры
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В Клинцах забор у школы в селе Займище отремонтируют. Чтобы это произошло прокуратуре пришлось судиться с чиновниками.
Нарушения выявили во время проверки. Главе Клинцовской городской администрации внесли представление и потребовали устранить нарушения. Но, как рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области, в мэрии не отреагировали на замечания.
Поэтому прокурор обратился в суд.
В суде требования представителя надзорного ведомства удовлетворили. У школы должен появиться новый забор.
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ИСТОЧНИК KP.RU