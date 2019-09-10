Для детской школы искусств в Сельцо закупили хореографические станки

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-10T11:17:26+03:00

До этого в школе появилось новые пианино и домра

Изменить размер текста: A A

Для детской школы искусств в брянском городе Сельцо закупили комплект хореографического оборудования. В него входят хореографические станки и гимнастические универсальные скамейки. Оборудование поступило в рамках национального проекта «Культура», сообщают в пресс-службе областного правительства.

Напомним, к новому сезону для сельцовской школы искусств купили также пианино «Николай Рубинштейн» отечественного производства и трехструнную концертную домру. Для учеников приобрели нотные издания и музыкальную литературу - 218 экземпляров учебных пособий.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU