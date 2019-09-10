Для детской школы искусств в Сельцо закупили хореографические станки
Для детской школы искусств в брянском городе Сельцо закупили комплект хореографического оборудования. В него входят хореографические станки и гимнастические универсальные скамейки. Оборудование поступило в рамках национального проекта «Культура», сообщают в пресс-службе областного правительства.
Напомним, к новому сезону для сельцовской школы искусств купили также пианино «Николай Рубинштейн» отечественного производства и трехструнную концертную домру. Для учеников приобрели нотные издания и музыкальную литературу - 218 экземпляров учебных пособий.
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ИСТОЧНИК KP.RU