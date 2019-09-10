СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-10T09:35:11+03:00

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Брянский боец Виталий Минаков сообщил о возможном следующем бое. Об этом он написал в официальной группе в соцсетях.

Спортсмену поступило предложение. Поединок должен состояться в ближайшее время. Бойцу нужно время на подготовку. На следующей неделе Виталий Минаков пообещал дать ответ.

Подписчики пока гадают, кто может быть соперником брянского бойца.

Напомним, последний бой Виталий Минаков выиграл нокаутом в первом раунде. Он вышел против американца Тимати Джонсона. Соперник неожиданно сменился за 10 часов до боя из-за болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU