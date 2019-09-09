За неделю мошенники обманули 12 брянцев на 612 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:06 2019-09-09T19:06:18+03:00

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За неделю в Брянской области мошенники обманули 12 человек. Доверчивые жители региона перечислили преступникам почти 612 тысяч рублей.

Пять человек поверили лжесотруднику банка и лишились 143,5 тысячи рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Двое жителей Фокинского района Брянска попытались вызволить из беды родственника. За то, чтобы близкий человек якобы избежал уголовной ответственности, один из них заплатил 12 тысяч рублей, другой – пять тысяч рублей.

Брянцы по-прежнему лишались денег при продаже вещей через сайты бесплатных объявлений и в попытке одолжить сумму другу в соцсетях.

417 тысяч рублей мошенникам перевела 80-летняя жительница Дятьковского района. Она хотела избавиться от болезней и невзгод с помощью экстрасенсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU