Бывшего депутата клинцовского горсовета оштрафовали за избиение подростка

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-09T17:48:46+03:00

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Бывшего депутата Клинцовского городского Совета оштрафовали на 15 тысяч рублей за избиение подростка. Александра Дзюбина признали виновным по уголовному делу по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Приговор вынесли в мировом суде, сообщает «Клинцы.ИНФО». Он пока не вступил в законную силу.

В суде установили, что Александр Дзюбин 28 августа прошлого года поссорился с 17-летним парнем и несколько раз ударил его кулаком по голове. Молодой человек получил сотрясение мозга. На тот момент Александр Дзюбин занимал должность председателя комитета по вопросам промышленности, строительства, транспорта, сфере обслуживания и экономической реформе горсовета Клинцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU