Бывшего депутата клинцовского горсовета оштрафовали за избиение подростка
Бывшего депутата Клинцовского городского Совета оштрафовали на 15 тысяч рублей за избиение подростка. Александра Дзюбина признали виновным по уголовному делу по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Приговор вынесли в мировом суде, сообщает «Клинцы.ИНФО». Он пока не вступил в законную силу.
В суде установили, что Александр Дзюбин 28 августа прошлого года поссорился с 17-летним парнем и несколько раз ударил его кулаком по голове. Молодой человек получил сотрясение мозга. На тот момент Александр Дзюбин занимал должность председателя комитета по вопросам промышленности, строительства, транспорта, сфере обслуживания и экономической реформе горсовета Клинцов.
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ИСТОЧНИК KP.RU