В брянском селе Удельные Уты освятили закладку камня при строительстве храма святителя Николая
В селе Удельные Уты, что в Выгоничском районе, освятили закладку камня при строительстве храма святителя Николая. Церемония состоялась 8 сентября.
- На этом месте с 13 века находился храм, который во времена Великой Отечественной войны был разрушен, - рассказали в пресс-службе Брянской епархии. - Церемонию возглавил иерей Иоанн Травиничев, благочинный Выгоничского церковного округа вместе с протоиереем Алексеем Васильевым, настоятелем Покровского храма села Мирковы Уты.
На молебне присутствовали представители администрации, епархии и жители села.
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ИСТОЧНИК KP.RU