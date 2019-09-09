2019-09-09T14:46:24+03:00
Общество

В брянском селе Удельные Уты освятили закладку камня при строительстве храма святителя Николая

По этому случаю провели молебен
Елена РАКОВА
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На молебне присутствовали представители администрации, епархии и жители села.На молебне присутствовали представители администрации, епархии и жители села.Фото: пресс-служба Брянской епархии
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В селе Удельные Уты, что в Выгоничском районе, освятили закладку камня при строительстве храма святителя Николая. Церемония состоялась 8 сентября.

- На этом месте с 13 века находился храм, который во времена Великой Отечественной войны был разрушен, - рассказали в пресс-службе Брянской епархии. - Церемонию возглавил иерей Иоанн Травиничев, благочинный Выгоничского церковного округа вместе с протоиереем Алексеем Васильевым, настоятелем Покровского храма села Мирковы Уты.

На молебне присутствовали представители администрации, епархии и жители села.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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