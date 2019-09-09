Брянские росгвардейцы учились тушить пожары
Сотрудники брянского Управления Росгвардии и регионального ГУ МЧС России устроили совместные учения. Спасатели учили силовиков тушить пожары.
- Сотрудники пожарной охраны поделились опытом по основным тактико-техническим характеристикам задействованной в занятиях пожарной автоцистерны, а также по применению пожарно-технического и аварийно-спасательного вооружения, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.
Как отметил руководитель начальник инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по Брянской области старший лейтенант Андрей Голубов, значимость проведения таких занятий и тренировок в обыденной жизни очень важна. Ведь именно в процессе обучения каждый военнослужащий и сотрудник может получить навык не теряться в экстренных ситуациях и точно знать, что делать при их возникновении.
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ИСТОЧНИК KP.RU