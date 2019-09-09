В рамках СМЭФ-2019 пройдет экспертная сессия: «Сбережение народа – сбережение семьи»

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-09T12:16:09+03:00

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В рамках VIII Славянского международного экономического форума, который состоится 18 октября 2019 г. в Брянске, пройдет экспертная сессия: «Сбережение народа – сбережение семьи».

В ходе экспертной сессии будут подняты и обсуждены наиболее важные вопросы, а именно как в регионах России реализуется национальный проект «Демография»? Как решают проблему низкой рождаемости в славянских странах?

Формы поддержки семей при рождении детей, какие новации запланированы в нацпроектах? Что больше стимулирует рождаемость – прямая материальная помощь, поддержка занятости молодых семей, решение жилищных или иных проблем?

Какие программы нацелены на повышение значимости семейных ценностей? Какие общественные инициативы служат развитию института семьи? Какое место занимает православная церковь в деле сбережения семьи?

Старшее поколение нуждается в особой заботе, как обеспечить долгую и достойную жизнь людям предпенсионного и пенсионного возраста? В чем особенность программ, нацеленных на активное долголетие?

Модератором сессии выступит Якимочкина Надежда Игоревна - основатель и генеральный директор уникального стартапа «Когнитив Лабс».

Основная тема СМЭФ-2019: «Сбережение и приумножение человеческого потенциала».

В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Место проведения: Концертный зал "Дружба" Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.

Приглашаем к участию в форуме! Регистрация участников проводится на сайте http://slavyanskyforum.com

Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.

ИСТОЧНИК KP.RU