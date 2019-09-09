2019-09-09T12:16:09+03:00
Экономика

В рамках СМЭФ-2019 пройдет экспертная сессия: «Сбережение народа – сбережение семьи»

Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках VIII Славянского международного экономического форума, который состоится 18 октября 2019 г. в Брянске, пройдет экспертная сессия: «Сбережение народа – сбережение семьи».

В ходе экспертной сессии будут подняты и обсуждены наиболее важные вопросы, а именно как в регионах России реализуется национальный проект «Демография»? Как решают проблему низкой рождаемости в славянских странах?

Формы поддержки семей при рождении детей, какие новации запланированы в нацпроектах? Что больше стимулирует рождаемость – прямая материальная помощь, поддержка занятости молодых семей, решение жилищных или иных проблем?

Какие программы нацелены на повышение значимости семейных ценностей? Какие общественные инициативы служат развитию института семьи? Какое место занимает православная церковь в деле сбережения семьи?

Старшее поколение нуждается в особой заботе, как обеспечить долгую и достойную жизнь людям предпенсионного и пенсионного возраста? В чем особенность программ, нацеленных на активное долголетие?

Модератором сессии выступит Якимочкина Надежда Игоревна - основатель и генеральный директор уникального стартапа «Когнитив Лабс».

Основная тема СМЭФ-2019: «Сбережение и приумножение человеческого потенциала».

В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Место проведения: Концертный зал "Дружба" Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.

Приглашаем к участию в форуме! Регистрация участников проводится на сайте http://slavyanskyforum.com

Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Брянска попросили не делать парковку у нового сквера на улице Бежицкой
В Брянске ждет суда участник банды, торговавшей наркотиками и патронами
Лжесотрудник ФСБ из Клинцов за деньги обещал устроить знакомую на работу
Брянцев пригласили сдать кровь на площади Ленина
Директор брянского госучреждения попался на взятках в 2,9 миллиона рублей
Стали известны лидеры выборов в горсовет Брянска
В брянском селе Удельные Уты освятили закладку камня при строительстве храма святителя Николая
Ротвейлер Тайсон помог найти гаражного вора в Брянске
Брянские росгвардейцы учились тушить пожары
В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП на улице Пушкина
Стародубские коммунальщики получили штраф за открытый люк у школы
Продававший заключенным мобильники сотрудник УФСИН отправится в колонию
Житель Клетни получил три года колонии за продажу наркотиков
В страшном ДТП под Брянском пострадал 82-летний пенсионер
В Большом Полпино пенсионерку зацепила платформа от мотовоза
В Брянской области определились первые кандидаты в региональный парламент
В Брянской области нашли живой пропавшую 67-летнюю пенсионерку
В Стародубском районе открыли два новых автобусных маршрута