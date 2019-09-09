В страшном ДТП под Брянском пострадал 82-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-09T10:45:17+03:00

Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у пенсионера травму головы, ушиб мозга и субарахноидальное кровоизлияние. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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На трассе у деревни Добрунь 8 сентября произошло крупное ДТП. Около 14.15 на 10-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков» столкнулись легковушка и грузовик.

- По предварительной информации, 82-летний водитель ВАЗа-1111 не предоставил преимущества автомобилю "Вольво FH", - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. -Произошло столкновение. В ДТП пострадал пожилой автомобилист.

Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у пенсионера травму головы, ушиб мозга и субарахноидальное кровоизлияние. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU