В Брянской области определились первые кандидаты в региональный парламент

СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-09T10:04:29+03:00

По данным, которые известны к утру 9 сентября, можно отметить, что лидирует «Единая Россия». Фото: Мария Дедкова

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На Брянщине завершились выборы в областную Думу. Специалисты продолжают подсчет голосов.

Однако по данным, которые известны к утру 9 сентября, можно отметить, что лидирует «Единая Россия». Партия занимает ведущее место не только среди конкурентов по спискам, но и по количеству полученных мест одномандатников.

С большой вероятностью, можно сказать, что в парламенте брянцы увидят Константина Воронцова, Игоря Алехина, Андрея Антюхова, Мухтара Бадырханова, Дмитрия Зубикова, Анатолия Бугаева, Александра Постоялко и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU