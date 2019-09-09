В Брянской области определились первые кандидаты в региональный парламент
В большинстве одномандатных округов победа за представителями партии «Единая Россия»
По данным, которые известны к утру 9 сентября, можно отметить, что лидирует «Единая Россия».Фото: Мария Дедкова
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На Брянщине завершились выборы в областную Думу. Специалисты продолжают подсчет голосов.
Однако по данным, которые известны к утру 9 сентября, можно отметить, что лидирует «Единая Россия». Партия занимает ведущее место не только среди конкурентов по спискам, но и по количеству полученных мест одномандатников.
С большой вероятностью, можно сказать, что в парламенте брянцы увидят Константина Воронцова, Игоря Алехина, Андрея Антюхова, Мухтара Бадырханова, Дмитрия Зубикова, Анатолия Бугаева, Александра Постоялко и других.
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ИСТОЧНИК KP.RU