Явка на выборы в Брянской области к 10.00 превысила 6%
Активнее всего избиратели в Клинцовском районе и Новозыбкове
Голосование стартовала в 8.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В воскресенье, 8 сентября, в Брянской области проходят выборы депутатов различных уровней. По данным облизбиркома на 10 часов утра явка составила 6,3%. Основную массу избирателей ожидают днем. Пока активнее всего голосуют на участках в Клинцовском районе и Новозыбкове.
Напомним, 8 сентября жители области будут выбирать депутатов в областную Думу, в Брянский городской Совет, а также в райсоветы. Участки закроются в 20.00.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU