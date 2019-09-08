2019-09-08T12:18:22+03:00
Политика

Явка на выборы в Брянской области к 10.00 превысила 6%

Активнее всего избиратели в Клинцовском районе и Новозыбкове
Мария Дедкова
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Голосование стартовала в 8.00.Голосование стартовала в 8.00.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 8 сентября, в Брянской области проходят выборы депутатов различных уровней. По данным облизбиркома на 10 часов утра явка составила 6,3%. Основную массу избирателей ожидают днем. Пока активнее всего голосуют на участках в Клинцовском районе и Новозыбкове.

Напомним, 8 сентября жители области будут выбирать депутатов в областную Думу, в Брянский городской Совет, а также в райсоветы. Участки закроются в 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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