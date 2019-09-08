2019-09-08T11:55:45+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео конфликт двух женщин в маршрутке

Пенсионерке не понравилось то, что в общественном транспорте оказалось мокрым сиденье
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Скриншот с видео "Типичный Брянск"Скриншот с видео "Типичный Брянск"
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7 сентября в Брянске сняли на видео конфликт в одной из городских маршруток. Одна из пассажирок устроила скандал из-за мокрого сиденья. Другие пассажиры микроавтобуса попытались утихомирить пенсионерку, но произошел конфликт.

Пожилая женщина вступила в перепалку с другой пассажиркой. Инцидент удалось снять на камеру телефона. После этого в ход пошли кулаки. Как пишет автор, досталось и другим брянцам, ехавшим в маршрутке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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