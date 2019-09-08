В Брянской области открылись участки для голосования
Всего их - 1088
На участках уже проголосовали первые избиратели.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области в 8.00 8 сентября открылись 1088 участков для голосования. 1085 - это постоянные избирательные участки, еще три создали в местах, временного пребывания избирателей.
Все участки заработали во время. Свои голоса уже отдали первые избиратели.
Напомним, в единый день голосования в Брянской области будут выбирать депутатов в Брянскую областную думу, а также муниципальные советы, включая Брянский городской Совет народных депутатов. Также 8 сентября выберут общественные территории для ремонта в Брянске.
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ИСТОЧНИК KP.RU