В Брянской области открылись участки для голосования

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-08T09:42:41+03:00

На участках уже проголосовали первые избиратели. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Всего их - 1088

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В Брянской области в 8.00 8 сентября открылись 1088 участков для голосования. 1085 - это постоянные избирательные участки, еще три создали в местах, временного пребывания избирателей.

Все участки заработали во время. Свои голоса уже отдали первые избиратели.

Напомним, в единый день голосования в Брянской области будут выбирать депутатов в Брянскую областную думу, а также муниципальные советы, включая Брянский городской Совет народных депутатов. Также 8 сентября выберут общественные территории для ремонта в Брянске.

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ИСТОЧНИК KP.RU