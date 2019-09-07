2019-09-07T18:09:26+03:00
Происшествия

В Клинцах перевернулся ВАЗ: пострадали двое

Автомобилиста - госпитализировали, а пассажирку - отпустили домой
Мария Дедкова
Поделиться:
Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября около 18.25 на улице Скачковской.Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября около 18.25 на улице Скачковской.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Клинцах в селе Займище перевернулся ВАЗ. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября около 18.25 на улице Скачковской.

- По предварительной информации, 27-летний водитель ВАЗа-2108 не справился с управлением, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Машина съехал в кювет и перевернулась.

В ДТП водитель получил травму голову, сотрясение мозга, ушибы позвоночника.19-летняя пассажирка поранила руку. Ей оказали помощь и отпустили домой. А вот молодого человека госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцы пожаловались на очереди в детской поликлинике №3
В Новозыбкове продолжают реконструкцию парка
В Брянске сняли на видео переполненную маршрутку
В Брянске готовятся к началу строительства дороги от вокзала до «Метро»
В Брянской области пропала 67-летняя Раиса Фролова
В Брянске начинается строительство новой дороги от улицы Советской
Брянское "Динамо" обыграло липецкий "Металлург" со счетом 2:0
С октября брянцы смогут улететь в Минеральные Воды
Брянский боец ММА Дмитрий Минаков победил француза Мойза Римбона
Украинец пытался по фальшивому паспорту въехать в Россию через Брянскую область
За сезон клещи покусали больше 1,7 тысячи брянцев
В Брянске приостановят водоснабжение в Совестком районе
Новая ливневая канализация на улице Литейной в Брянске готова на 80 процентов
В Почепе открыли памятную доску, посвященную моряку Дмитрию Соловьеву
БМЗ организовал летнюю оздоровительную кампанию для заводчан и детей работников
В Брянске день рождения Алексея Толстого отметили стихами и романсами
В Брянске на улице Бежицкой сняли старый асфальт
В хищении миллиона рублей подозревают главного инженера «Брянскавтодора»
"Рыбного браконьера" из Клинцов отправили на обязательные работы
С начала года брянцы заплатили 40 миллиардов рублей налогов
Жительница Навли «потеряла» украденный телефон
В Брянске дал трещину памятник Юрию Гагарину
Вдову брянского ветерана не хотели переселять из аварийного дома
Житель Брянска, ударивший полицейского, отправится в колонию
В Брянске на парковке водитель микроавтобуса сбил пешехода
В Майском Брянска установят два туалета