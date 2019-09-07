В Клинцах перевернулся ВАЗ: пострадали двое

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-07T18:09:26+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября около 18.25 на улице Скачковской. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Клинцах в селе Займище перевернулся ВАЗ. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 сентября около 18.25 на улице Скачковской.

- По предварительной информации, 27-летний водитель ВАЗа-2108 не справился с управлением, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Машина съехал в кювет и перевернулась.

В ДТП водитель получил травму голову, сотрясение мозга, ушибы позвоночника.19-летняя пассажирка поранила руку. Ей оказали помощь и отпустили домой. А вот молодого человека госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU