В Брянске сняли на видео переполненную маршрутку

СЕГОДНЯ 15:18 2019-09-07T15:18:52+03:00

Горожане жалуются, что в некоторые районы по вечерам не уехать

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Брянцы продолжают жаловаться на водителей маршрутных такси. 7 сентября в соцсетях опубликовали видео переполненного салона.

- Вот так у нас ездят на 32 маршруте. Как селедки в банке, - пишет автор видео. - А рядом с водителем есть свободное место. Когда это прекратится...

В комментариях брянцы активно обсуждают кадры. Горожане подчеркивают, что такое часто происходит во всех маршрутках. Особенно утром и вечером.

Брянцы отметили, что автобусы могли бы решить эту проблему.

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ИСТОЧНИК KP.RU