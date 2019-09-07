В Брянске сняли на видео переполненную маршрутку
Горожане жалуются, что в некоторые районы по вечерам не уехать
Скриншот с видео vk.com, "ЧП и ДТП Брянск"
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Брянцы продолжают жаловаться на водителей маршрутных такси. 7 сентября в соцсетях опубликовали видео переполненного салона.
- Вот так у нас ездят на 32 маршруте. Как селедки в банке, - пишет автор видео. - А рядом с водителем есть свободное место. Когда это прекратится...
В комментариях брянцы активно обсуждают кадры. Горожане подчеркивают, что такое часто происходит во всех маршрутках. Особенно утром и вечером.
Брянцы отметили, что автобусы могли бы решить эту проблему.
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ИСТОЧНИК KP.RU