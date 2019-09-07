2019-09-07T13:13:59+03:00
Общество

В Брянске готовятся к началу строительства дороги от вокзала до «Метро»

Об этом говорили на встрече губернатора и дорожников
Мария Дедкова
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На ее строительство в этом году Брянщина получит 200 миллионов рублей.На ее строительство в этом году Брянщина получит 200 миллионов рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске готовятся к началу строительства объездной дороги от железнодорожного вокзала до магазина «Метро». Об этом говорили 6 сентября губернатора области Александр Богомаз встретился с исполняющим обязанности начальника Управления автомобильной магистрали Москва- Бобруйск Александр Яхнюк.

Они обсудили сотрудничество и поделились результатами строительства дорог.

Напомним, новая дорога по протяженности составит 4,9 километра. По сути магистраль будет дублировать улицу Калинина. Дорога будет четырехполосной. На ее строительство в этом году Брянщина получит 200 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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