2019-09-07T12:56:13+03:00
Общество

В Брянской области пропала 67-летняя Раиса Фролова

Последний раз пенсионерку видели 2 сентября
Мария Дедкова
Поделиться:
Всех, кто видел пропавшую или знает, где она может находиться, просят сообщить в полицию или волонтерам. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянск"Всех, кто видел пропавшую или знает, где она может находиться, просят сообщить в полицию или волонтерам. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянск"
Изменить размер текста:

В Клетнянском районе пропала 67-летняя жительница деревни Прыща Раиса Фролова. Последний раз, как сообщают поисковики отряда "ЛизаАлерт" Брянск",пожилую женщину видели 2 сентября. Она ушла в неизвестном направлении.

Пенсионерке нужна медицинская помощь.

Приметы женщины: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, короткие рыжие с проседью волосы.

Во что была одета, неизвестно.

Всех, кто видел пропавшую или знает, где она может находиться, просят сообщить в полицию или волонтерам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске сняли на видео переполненную маршрутку
В Брянске готовятся к началу строительства дороги от вокзала до «Метро»
В Брянске начинается строительство новой дороги от улицы Советской
Брянское "Динамо" обыграло липецкий "Металлург" со счетом 2:0
С октября брянцы смогут улететь в Минеральные Воды
Брянский боец ММА Дмитрий Минаков победил француза Мойза Римбона
Украинец пытался по фальшивому паспорту въехать в Россию через Брянскую область
За сезон клещи покусали больше 1,7 тысячи брянцев
В Брянске приостановят водоснабжение в Совестком районе
Новая ливневая канализация на улице Литейной в Брянске готова на 80 процентов
В Почепе открыли памятную доску, посвященную моряку Дмитрию Соловьеву
БМЗ организовал летнюю оздоровительную кампанию для заводчан и детей работников
В Брянске день рождения Алексея Толстого отметили стихами и романсами
В Брянске на улице Бежицкой сняли старый асфальт
В хищении миллиона рублей подозревают главного инженера «Брянскавтодора»
"Рыбного браконьера" из Клинцов отправили на обязательные работы
С начала года брянцы заплатили 40 миллиардов рублей налогов
Жительница Навли «потеряла» украденный телефон
В Брянске дал трещину памятник Юрию Гагарину
Вдову брянского ветерана не хотели переселять из аварийного дома
Житель Брянска, ударивший полицейского, отправится в колонию
В Брянске на парковке водитель микроавтобуса сбил пешехода
В Майском Брянска установят два туалета