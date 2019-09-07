В Брянской области пропала 67-летняя Раиса Фролова
Последний раз пенсионерку видели 2 сентября
Всех, кто видел пропавшую или знает, где она может находиться, просят сообщить в полицию или волонтерам. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянск"
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В Клетнянском районе пропала 67-летняя жительница деревни Прыща Раиса Фролова. Последний раз, как сообщают поисковики отряда "ЛизаАлерт" Брянск",пожилую женщину видели 2 сентября. Она ушла в неизвестном направлении.
Пенсионерке нужна медицинская помощь.
Приметы женщины: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, короткие рыжие с проседью волосы.
Во что была одета, неизвестно.
Всех, кто видел пропавшую или знает, где она может находиться, просят сообщить в полицию или волонтерам.
Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU