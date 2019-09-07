В Брянской области пропала 67-летняя Раиса Фролова

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-07T12:56:13+03:00

Всех, кто видел пропавшую или знает, где она может находиться, просят сообщить в полицию или волонтерам. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянск"

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В Клетнянском районе пропала 67-летняя жительница деревни Прыща Раиса Фролова. Последний раз, как сообщают поисковики отряда "ЛизаАлерт" Брянск",пожилую женщину видели 2 сентября. Она ушла в неизвестном направлении.

Пенсионерке нужна медицинская помощь.

Приметы женщины: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, короткие рыжие с проседью волосы.

Во что была одета, неизвестно.

Всех, кто видел пропавшую или знает, где она может находиться, просят сообщить в полицию или волонтерам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU