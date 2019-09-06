Украинец пытался по фальшивому паспорту въехать в Россию через Брянскую область
Гражданин Украины пытался по фальшивому паспорту въехать в Россию через Брянскую область. Мужчина ехал в поезде "Львов-Москва" 5 сентября. Для проверки документов пассажиров, состав остановили на железнодорожном пункте пропуска Суземка.
Когда пограничники попросили предъявить документы, украинец подал им свой паспорт. Но в документе оказалась переклеена фотография. Да и сам паспорт принадлежал другому человеку.
- Мужчина пояснил, что он является гражданином Украины и ему был закрыт въезд в Российскую Федерацию до 12 октября 2021 года, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. - Чтобы попасть в нашу страну, он купил на Украине поддельный паспорт, и пытался по нему проехать.
Но не вышло, украинца задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное пересечение госграницы России. Если иностранца признают виновным, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей и до двух лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU