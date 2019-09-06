В Почепе открыли памятную доску, посвященную моряку Дмитрию Соловьеву

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-06T16:06:19+03:00

Наш земляк героически погиб при пожаре на глубоководном аппарате

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В брянском Почепе открыли памятную доску, посвященную уроженцу города, моряку Герою России Дмитрию Соловьеву. Церемония прошла в пятницу, 6 сентября. Мемориальную табличку установили на фасаде школы имени Николая Некрасова, где учился подводник.

Право открыть памятную доску предоставили родителям Дмитрия Соловьева, руководителям района и области. Завершилось торжество минутой молчания и возложением цветов, сообщает газета "Почепское слово".

Напомним, 1 июля во время пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море погиб 37-летний уроженец брянского города Почеп капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Он спас гражданского, а сам остался бороться с огнем. Также в этот трагедии погиб уроженец поселка Климово капитан 2-го ранга Сергей Данильченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU