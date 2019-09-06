Новая ливневая канализация на улице Литейной в Брянске готова на 80 процентов

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-06T16:22:32+03:00

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В Брянске на улице Литейной строитель заканчивают прокладку ливневой канализации. Объект, по заверению подрядчика, готов на 80 процентов. Продолжается прокладка центрального коллектора и установка водоприемных колодцев.

Городские власти планируют ввести в эксплуатацию эту ливневку как можно скорее. Чтобы дома на улице Болховской не подтапливало, а на дороге не образовывались лужи.

- В этом году идет капитальный ремонт улицы Литейной, - уточнилив Брянской горадминистрации. - Здесь уложат более пяти километров нового асфальта. Кстати, в этом году город приобретает специальную технику, которая будет проводить качественную очистку существующей ливневой канализации.

В следующем году городские власти планируют взяться за прокладку ливневки на Медведева в Бежицком районе. Ее жители также страдают от подтопления. Прокладка ливневой канализации запланирована и при строительстве новых дорог: по улице Советской и дороги дублера Брянск I – Брянск II.

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ИСТОЧНИК KP.RU