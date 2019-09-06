2019-09-06T14:11:20+03:00
Общество

В хищении миллиона рублей подозревают главного инженера «Брянскавтодора»

По версии следствия, дорожник сильно завысил стоимость работ
Ольга УМАРОВА
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В Брянске сэкономили на новых дорогах.В Брянске сэкономили на новых дорогах.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянске расследуют крупную махинацию с ремонтом и строительством автодорог. Главный подозреваемый – 44-летний сотрудник региональной подрядной организации. По нашим данным, речь идет о главном инженере АО «Брянскавтодор».

По версии следствия, при заключении контракта со сторонней организацией дорожник сильно завысил стоимость материалов и работ. Факт мошенничества установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Не исключено, что скоро станет известно о других аналогичных эпизодах с участием фигуранта дела.

- Причиненный ущерб может составить более миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Расследование продолжается.

Как уточнили в полиции, данное уголовное дело вскрылось после комиссионного объезда объектов, которые ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Комиссия отметила ряд недостатков, по которым областное УМВД провело проверку.

Выяснилось, что в ход шел низкокачественный материал - щебень. Щебень плохого качества покупали по завышенной цене.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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