2019-09-06T13:02:47+03:00
Общество

"Рыбного браконьера" из Клинцов отправили на обязательные работы

Пенсионер поставил сети в местах нереста
Ольга УМАРОВА
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Клинцовского пенсионера осудили за незаконную рыбалку.Клинцовского пенсионера осудили за незаконную рыбалку.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Клинцах 73-летнего местного жителя осудили за незаконную ловлю рыбы. Как рассказали в региональной прокуратуре, инцидент произошел в апреле этого года.

Ранним утром пенсионер отправился порыбачить на реку Московка. Улов составил: две лини, два окуня и две щуки.

Однако рыбацкие методы клинчанин выбрал запрещенные. А именно: раскинул 50-метровую сеть в местах нереста рыбы.

- Ущерб от незаконной рыбалки составил 6 700 рублей, - рассказали в прокуратуре. – Мужчина возместил сумму и полностью признал свою вину.

Суд назначил пенсионеру 90 часов обязательных работ, а две его сети постановил уничтожить. Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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