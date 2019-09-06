"Рыбного браконьера" из Клинцов отправили на обязательные работы
В Клинцах 73-летнего местного жителя осудили за незаконную ловлю рыбы. Как рассказали в региональной прокуратуре, инцидент произошел в апреле этого года.
Ранним утром пенсионер отправился порыбачить на реку Московка. Улов составил: две лини, два окуня и две щуки.
Однако рыбацкие методы клинчанин выбрал запрещенные. А именно: раскинул 50-метровую сеть в местах нереста рыбы.
- Ущерб от незаконной рыбалки составил 6 700 рублей, - рассказали в прокуратуре. – Мужчина возместил сумму и полностью признал свою вину.
Суд назначил пенсионеру 90 часов обязательных работ, а две его сети постановил уничтожить. Приговор вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU