"Рыбного браконьера" из Клинцов отправили на обязательные работы

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-06T13:02:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Клинцах 73-летнего местного жителя осудили за незаконную ловлю рыбы. Как рассказали в региональной прокуратуре, инцидент произошел в апреле этого года.

Ранним утром пенсионер отправился порыбачить на реку Московка. Улов составил: две лини, два окуня и две щуки.

Однако рыбацкие методы клинчанин выбрал запрещенные. А именно: раскинул 50-метровую сеть в местах нереста рыбы.

- Ущерб от незаконной рыбалки составил 6 700 рублей, - рассказали в прокуратуре. – Мужчина возместил сумму и полностью признал свою вину.

Суд назначил пенсионеру 90 часов обязательных работ, а две его сети постановил уничтожить. Приговор вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU