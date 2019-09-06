В Брянске дал трещину памятник Юрию Гагарину
Фото разрушающегося постамента опубликовали в соцсетях
В Брянске заметили трещину на памятнике первому космонавту планеты.Фото: Ольга УМАРОВА
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В Брянске начал разрушаться памятник Юрия Гагарина на одноименном бульваре. Фото появилось в соцсетях.
На снимке хороша видна глубокая черная трещина на постаменте. Дефект искажает слово «Земля» в надписи «Юрий Гагарин – первый космонавт планеты Земля».
Фото: vk.com, группа "Деснянская волна"
- В Брянске под Гагариным треснула земля. В буквальном смысле этого слова, - пишет автор поста.
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ИСТОЧНИК KP.RU