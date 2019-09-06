Житель Брянска, ударивший полицейского, отправится в колонию

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-06T10:22:49+03:00

Мужчину осудили на один год

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В Брянске осудили местного жителя за избиение участкового. Как установил суд, полицейский пришел к 58-летнему мужчине после жалобы на его поведение.

Разбуянившийся брянец был пьян. А когда участковый пришел к нему в квартиру, начал сопротивляться. А именно: ударил полицейского ногой в нижнюю часть тела, причинив стражу порядка «телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья».

- За применение насилия к представителю власти суд приговорил мужчину к одному году колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU