В Брянске запустили онлайн-площадку для горожан
В Брянске запустили онлайн-проект «Все вместе». Здесь горожане смогут обсуждать актуальные проблемы общественной жизни.
- Подобные онлайн-площадки уже действуют в других регионах и зарекомендовали себя, как хороший инструмент взаимодействия, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Работа портала начнется с голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустраиваться в следующем году. Позже сайт будет дополняться.
Голосование будет открыто 8 сентября с 8.00 до 20:00. Для этого на площадке нужно будет зарегистрироваться.
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ИСТОЧНИК KP.RU