В Брянске запустили онлайн-площадку для горожан

СЕГОДНЯ 18:14 2019-09-05T18:14:19+03:00

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В Брянске запустили онлайн-проект «Все вместе». Здесь горожане смогут обсуждать актуальные проблемы общественной жизни.

- Подобные онлайн-площадки уже действуют в других регионах и зарекомендовали себя, как хороший инструмент взаимодействия, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Работа портала начнется с голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустраиваться в следующем году. Позже сайт будет дополняться.

Голосование будет открыто 8 сентября с 8.00 до 20:00. Для этого на площадке нужно будет зарегистрироваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU