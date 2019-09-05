2019-09-05T17:51:20+03:00
Общество

В Брянске перенесут остановки «Кафе «Полет» и «Переулок Пилотов»

Они будут стоять ближе к памятнику Летчикам
Мария Дедкова
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Дорожники продолжают расширять проезжую часть, устанавливают бордюры и новые фонари.Дорожники продолжают расширять проезжую часть, устанавливают бордюры и новые фонари.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается ремонт улицы Авиационной. Стало известно, что после окончания работ здесь перенесут две остановки: «Кафе «Полет» и «Переулок Пилотов». Они будут стоять ближе к памятнику Летчикам.

После завершения работ проезжая часть станет шестиполосной. Ремонт идет двумя участками: от переулка Пилотов до дома №7 по улице Авиационной и от дома №7 по улице Авиационной до улицы Красноармейской.

Дорожники продолжают расширять проезжую часть, устанавливают бордюры и новые фонари. Готовность обоих участков составляет 40 и 25 процентов соответственно, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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