2019-09-05T14:32:17+03:00
Общество

9 сентября на улице Ульянова в Брянске будут ловить пьяных автомобилистов

Полицейские будут дежурить в районе гипермаркета
Мария Дедкова
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Напомним, за езду в нетрезвом виде автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от 1.5 до 2 лет.Напомним, за езду в нетрезвом виде автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от 1.5 до 2 лет.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО
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9 сентября брянских автомобилистов ждут очередные сплошные проверки. Патрульные машины будут дежурить на улице Ульянова возле гипермаркета с 4.00 до 4.30, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Полицейские проверят, нет ли пьяных за рулем.

Напомним, за езду в нетрезвом виде автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав от 1.5 до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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