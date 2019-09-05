Брянской областной филармонии исполнилось 75 лет
5 сентября Брянской областной филармонии исполняется 75 лет.
По указу государственной штатной комиссии при Совете народных комиссаров СССР в «молодой» Брянской области первым делом появились областные библиотека, центр народного творчества и концертно-эстрадное бюро. Последнее расположилось в клубе имени Демьяна Бедного. До этого в здании находились церковь и кинотеатр.
В 1959 году по решению облисполкома концертно-эстрадное бюро переименовали в Брянскую областную филармонию. На ее сцене выступали такие известные артисты, как Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Лидия Русланова. Несколько раз в филармонии свои сеансы проводил легендарный телепат и экстрасенс Вольф Мессинг. А также на сцену выходили артисты Большого и Мариинского театров, Императорского балета и ансамбля танца Игоря Моисеева, исполнители Воронежского, Кубанского, Ставропольского, Омского края, ведущих национальных коллективов Украины и Беларуси.
Лишь в 1984-м филармония обрела свой дом. На месте пустыря, где располагался рынок, на берегу Десны на улице Калинина построили здание киноконцертного зала «Дружба».
- В настоящее время Брянская областная филармония продолжает активно развиваться, -говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Коллектив пополнился новыми артистами, преобразился внешний облик здания филармонии. Для зала закупили современную звуковую, световую и светодиодную аппаратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU