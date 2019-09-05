Жительница Навли пойдет под суд за издевательство над детьми

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-05T10:52:24+03:00

По версии следствия, женщина не кормила малышей и содержала их в грязи

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Жительницу Навли будут судить за жестокое обращение с собственными детьми. По версии следствия, 37-летняя женщина не исполняла свои материнские обязанности.

Она должным образом не кормила своих детей 9 и 7 лет, не мыла их. Жили, как говорят правоохранители, малыши в грязи. Так продолжалось почти два года, с 2017-го по 2019-й.

- Рекомендации врачей по лечению детей подозреваемая не выполняла, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Тем самым она причинила вред их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию.

В мае малышей у жительницы Навлинского района забрали и поместили в соцприют.

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ИСТОЧНИК KP.RU