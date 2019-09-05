2019-09-05T09:54:05+03:00
Общество

В Брянске представили проект благоустройства площади перед железнодорожным вокзалом

Проголосовать за него можно будет 8 сентября
Мария Дедкова
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В городе 8 сентября будут работать 22 участка для голосования.В городе 8 сентября будут работать 22 участка для голосования.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске показали дизайн-проект ремонта площади у железнодорожного вокзала в Володарском районе. Его автором стала компания ООО «СтройСервисТрейд, сообщает пресс-служба брянской горадминистрации. Проголосовать за него можно будет 8 сентября

Именно в этот день пройдет рейтинговое голосование, во время которого горожане смогут выбрать общественные территории, которые, по их мнению, нуждаются в первоочередном благоустройстве.

В городе 8 сентября будут работать 22 участка для голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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