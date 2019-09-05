В Брянске заканчивают делать ливневку на улице Литейной

СЕГОДНЯ 10:15 2019-09-05T10:15:54+03:00

После того, как работы на Литейной завершат, здесь отремонтируют тротуары, установят пешеходное ограждение и 11 остановок. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Работы завершили на 80 процентов

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В Бежицком районе Брянска ведут капитальный ремонт улицы Литейной.

Рабочие укладывают на дороге выравнивающий слой асфальта, а со стороны Литейного моста - верхний слой. Кроме того, дорожники обустраивают заездные карманы.

В общей сложности ремонт улицы Литейной выполнили на 30 процентов. А вот прокладку ливневки - на 80 процентов, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

После того, как работы на Литейной завершат, здесь отремонтируют тротуары, установят пешеходное ограждение и 11 остановок.

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ИСТОЧНИК KP.RU