В Брянске заканчивают делать ливневку на улице Литейной
Работы завершили на 80 процентов
После того, как работы на Литейной завершат, здесь отремонтируют тротуары, установят пешеходное ограждение и 11 остановок.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Бежицком районе Брянска ведут капитальный ремонт улицы Литейной.
Рабочие укладывают на дороге выравнивающий слой асфальта, а со стороны Литейного моста - верхний слой. Кроме того, дорожники обустраивают заездные карманы.
В общей сложности ремонт улицы Литейной выполнили на 30 процентов. А вот прокладку ливневки - на 80 процентов, сообщает пресс-служба брянской мэрии.
После того, как работы на Литейной завершат, здесь отремонтируют тротуары, установят пешеходное ограждение и 11 остановок.
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ИСТОЧНИК KP.RU