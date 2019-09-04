Для Брянской области купят 22 машины скорой помощи и 30 школьных автобусов

4 Сент. 18:04 2019-09-04T18:04:14+03:00

К слову, за последние годы Брянщина закупила уже 200 автомобилей для медработников, а также 145 новых школьных автобусов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Брянская область до конца года получит 22 машины скорой помощи и 30 школьных автобусов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Из резервного фонда правительства на покупку машин для регионов выделят 10 миллиардов рублей.

К слову, за последние годы Брянщина закупила уже 200 автомобилей для медработников, а также 145 новых школьных автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU