Для Брянской области купят 22 машины скорой помощи и 30 школьных автобусов
Такое постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев
К слову, за последние годы Брянщина закупила уже 200 автомобилей для медработников, а также 145 новых школьных автобусов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Брянская область до конца года получит 22 машины скорой помощи и 30 школьных автобусов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Из резервного фонда правительства на покупку машин для регионов выделят 10 миллиардов рублей.
К слову, за последние годы Брянщина закупила уже 200 автомобилей для медработников, а также 145 новых школьных автобусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU