2019-09-04T18:04:14+03:00
Общество

Для Брянской области купят 22 машины скорой помощи и 30 школьных автобусов

Такое постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев
Мария Дедкова
Поделиться:
К слову, за последние годы Брянщина закупила уже 200 автомобилей для медработников, а также 145 новых школьных автобусов.К слову, за последние годы Брянщина закупила уже 200 автомобилей для медработников, а также 145 новых школьных автобусов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:

Брянская область до конца года получит 22 машины скорой помощи и 30 школьных автобусов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Из резервного фонда правительства на покупку машин для регионов выделят 10 миллиардов рублей.

К слову, за последние годы Брянщина закупила уже 200 автомобилей для медработников, а также 145 новых школьных автобусов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцы попали в Книгу рекордов Гиннеса за исполнение гимна России
Новая спортивная площадка в гимназии №6
За порядком на выборах в Брянской области будут следить три тысячи полицейских
За лето в Брянске утонули пять человек
«Чистая планета» провела урок экологии для первоклассников
Заведущая брянского медтехникума отправится под суд за взятки
В Брянской области появится ситуационный центр для губернатора за 70 миллионов рублей
Врача из брянской поликлиники № 5 наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Жители Брянска пожаловались на оголенный кабель на улице Крахмалева
11 сентября в Брянской области стартует конкурс «Народный участковый-2019»
В Клинцах автомобилистка пожаловалась на некачественный бензин
Брянцев пригласили на литературный праздник в честь Алексея Толстого
Брянская студентка стала финалисткой международной олимпиады «IT-Планета»
В Володарском районе Брянска снесут самострой
На Брянщине почтили память погибших при теракте в школе в Беслане
Брянский ТЮЗ отправится на гастроли в Нальчик
В Брянске началась подготовка к фестивалю "Стартует 7Я"
Школьники со всей страны приедут в Брянскую область на слет лесничеств