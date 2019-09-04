2019-09-04T17:45:09+03:00
Общество

За лето в Брянске утонули пять человек

Спасти удалось - девять
Мария Дедкова
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Все погибшие купались на диких пляжах.Все погибшие купались на диких пляжах.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске подвели итоги купального сезона-2019, который завершился 1 сентября.

В городе действовали семь официальных пляжей. В будние и выходные на каждом из них дежурили матросы-спасатели. За три месяца они вызволили из воды девять человек, в том числе - сем детей.

- Вместе с тем, за время купального сезона в Брянске утонули пять человек, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Все люди погибли в не оборудованных для купания местах. Двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

К слову, в прошлом году в городе утонули шесть человек, в 2017-м - одиннадцать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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