Заведущая брянского медтехникума отправится под суд за взятки
По версии следствия, женщина незаконно получила 114 тысяч рублей
За эти деньги ребята должны были получить оценку за экзамен, не сдавая его.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Заведующую отделением Брянского медицинского техникума имени Николая Амосова обвиняют в получении взяток.
По версии следствия, в ноябре 2017 и 2018 годов, а также в декабре 2018 года педагог взяла у студентов 114 тысяч рублей. За эти деньги ребята должны были получить оценку за экзамен, не сдавая его.
Преступление выявили благодаря сотрудникам УЭБиПК регионального управления МВД, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Уголовное дело 54-летней сотрудницы техникума передали в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU