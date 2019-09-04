Заведущая брянского медтехникума отправится под суд за взятки

4 Сент. 17:08 2019-09-04T17:08:21+03:00

За эти деньги ребята должны были получить оценку за экзамен, не сдавая его. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Заведующую отделением Брянского медицинского техникума имени Николая Амосова обвиняют в получении взяток.

По версии следствия, в ноябре 2017 и 2018 годов, а также в декабре 2018 года педагог взяла у студентов 114 тысяч рублей. За эти деньги ребята должны были получить оценку за экзамен, не сдавая его.

Преступление выявили благодаря сотрудникам УЭБиПК регионального управления МВД, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Уголовное дело 54-летней сотрудницы техникума передали в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU