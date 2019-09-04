В Брянской области появится ситуационный центр для губернатора за 70 миллионов рублей
Для главы региона создадут ситуационный центр. На его оснащение на первом этапе потратят около 70 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Ситуационный центр - это кабинет, оснащенный видеоконференцсвязью, конференц-связью и другими средствами интерактивного представления информации. Здесь должны приниматься важные управленческие решения.
Сюда будет стекаться вся информация о жизни региона. Это данные статистики, разнообразные ведомственные данные, сводки от различных силовых структур и многое другое.
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ИСТОЧНИК KP.RU