В Брянской области появится ситуационный центр для губернатора за 70 миллионов рублей

4 Сент. 16:57 2019-09-04T16:57:17+03:00

Информация об этом появилась на сайте госзакупок

Изменить размер текста: A A

Для главы региона создадут ситуационный центр. На его оснащение на первом этапе потратят около 70 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Ситуационный центр - это кабинет, оснащенный видеоконференцсвязью, конференц-связью и другими средствами интерактивного представления информации. Здесь должны приниматься важные управленческие решения.

Сюда будет стекаться вся информация о жизни региона. Это данные статистики, разнообразные ведомственные данные, сводки от различных силовых структур и многое другое.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU