11 сентября в Брянской области стартует конкурс «Народный участковый-2019»
11 сентября в Брянской области стартует конкурс «Народный участковый-2019».
Победителей каждого этапа конкурса определят с учетом показателей полицейских и большинством голосов населения.
Конкурс пройдет в три этапа, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Первый этап конкурса проводится на уровне области.
С информацией о конкурсантах можно будет познакомиться на сайте УМВД России по Брянской области.
Голосование на первом этапе конкурса пройдет с 11 по 20 сентября.
Победителей выберут от каждого района. Из них определят лучшего участкового, который представит Брянщину на всероссийском конкурсе.
Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в Министерстве внутренних дел на кануне Дня участкового уполномоченного полиции.
Напомним, «Народным участковым-2018» стал сотрудник МО МВД России «Севский» майор полиции Сергей Кузюков.
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ИСТОЧНИК KP.RU