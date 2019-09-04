2019-09-04T15:56:07+03:00
Общество

11 сентября в Брянской области стартует конкурс «Народный участковый-2019»

Жителям региона предложили выбрать лучшего «анискина» страны
Мария Дедкова
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«Народным участковым-2018» стал сотрудник МО МВД России «Севский» майор полиции Сергей Кузюков.«Народным участковым-2018» стал сотрудник МО МВД России «Севский» майор полиции Сергей Кузюков.Фото: Мария Дедкова
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11 сентября в Брянской области стартует конкурс «Народный участковый-2019».

Победителей каждого этапа конкурса определят с учетом показателей полицейских и большинством голосов населения.

Конкурс пройдет в три этапа, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Первый этап конкурса проводится на уровне области.

С информацией о конкурсантах можно будет познакомиться на сайте УМВД России по Брянской области.

Голосование на первом этапе конкурса пройдет с 11 по 20 сентября.

Победителей выберут от каждого района. Из них определят лучшего участкового, который представит Брянщину на всероссийском конкурсе.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в Министерстве внутренних дел на кануне Дня участкового уполномоченного полиции.

Напомним, «Народным участковым-2018» стал сотрудник МО МВД России «Севский» майор полиции Сергей Кузюков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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